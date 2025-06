Università di Pisa: online l'offerta formativa, il 24 luglio al via alle immatricolazioni

Ecco in dettaglio le novità per il prossimo anno accademico. Dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali arriva la laurea triennale in “Scienze degli alimenti” che mira a formare professionisti con competenze nelle scienze e tecnologie alimentari. Anche la Scuola di medicina propone tre nuove lauree triennali nell’ambito delle professioni sanitarie: “Educazione professionale”, “Tecniche Audiometriche” e “Tecniche di Neurofisiopatologia”. Il Dipartimento di Economia e Management (DEM) lancia una nuova laurea magistrale in lingua inglese “Digital Intelligence and Change Management” che punta a formare professionisti capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale nelle organizzazioni. Sempre al DEM, il corso di laurea in Economia e Commercio amplia la sua offerta formativa con un nuovo curriculum in Economia per lo Sviluppo Sostenibile per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali della transizione ecologica, con un focus particolare sulla coesione sociale. Nuovo curriculum dedicato alla carta per il corso di laurea triennale in Chimica per l’industria e l’ambiente, nato grazie a un accordo tra il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e Confindustria Toscana Nord. Dal Dipartimento di Scienze della Terra arriva poi del tutto rinnovata la laurea magistrale in Scienze dell’Ambiente e del Clima: la presentazione ufficiale il 3 luglio con evento che il velista Giovanni Soldini come testimonial