"Anch'io sono la Protezione Civile", a Fucecchio campo scuola per ragazzi con l'Associazione Nazionale Carabinieri

Una settimana educativa per giovani cittadini consapevoli, tra formazione, ambiente e sicurezza. E’ quella promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo di Volontariato e Protezione Civile di Fucecchio OdV, in programma presso il Parco Corsini dall’8 al 12 settembre. “Anch’io sono la Protezione Civile” è il nome del campo scuola rivolto a ragazzi e ragazze dai 10 ai 16 anni, realizzato con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Comune di Fucecchio, del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Lucca, del SECOV Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, a conferma del forte valore civico, educativo e formativo dell’evento.

“Ringrazio tutti i nuclei dell’Associazione Nazionale Carabinieri che parteciperanno attivamente alle attività del campo – spiega Salvatore Spitaleri, presidente del Nucleo di Protezione Civile ANC Fucecchio -. Si tratta di volontari, molti dei quali provenienti da fuori territorio, che non percepiscono alcun compenso né rimborso spese. Tutti i Nuclei coinvolti, compreso quello di Fucecchio, fanno parte della Colonna Mobile della Regione Toscana, operano in sinergia nel sistema regionale di Protezione Civile e garantiscono un prezioso supporto operativo. La loro disponibilità è per me un gesto importante e ci tengo a ringraziarli fin da adesso”.

Il campo è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni, residenti nel territorio toscano o limitrofo, con l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti i valori della cittadinanza attiva, del rispetto ambientale e della prevenzione dei rischi. Potranno partecipare massimo 30 giovani, distribuiti in base all’età secondo il seguente schema: fascia 10-11 anni 8 partecipanti, fascia 12-13 anni 6 partecipanti, fascia 13-14 anni 6 partecipanti, fascia 14-15 anni 6 partecipanti, fascia 16 anni 4 partecipanti.

L’attività si svolgerà tra il Parco Corsini e l'auditorium La Tinaia, con uscite programmate sul territorio. Il programma è studiato per offrire ai giovani una formazione teorico-pratica su protezione civile, tutela ambientale, primo soccorso e comportamenti da adottare in caso di emergenza: attraverso il gioco, l’esperienza diretta, la condivisione e l’aiuto reciproco, i partecipanti apprenderanno competenze fondamentali per la sicurezza personale, ambientale e sociale, in un contesto formativo ma allo stesso tempo inclusivo e divertente.

“Una bellissima iniziativa dal forte valore educativo – conclude la sindaca Emma Donnini -. Ci tengo a ringraziare l’Associazione Nazionale Carabinieri e tutti i volontari coinvolti in questo campo, che siamo davvero orgogliosi di ospitare a Fucecchio. Una settimana che permetterà a tutti i ragazzi e le ragazze partecipanti di cogliere l’importanza dell’impegno civico e del rispetto per l’altro e per l’ambiente, rappresentando un’importante occasione di formazione e crescita”.

Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo info.ancfucecchio@gmail.com valida come preiscrizione, con riportati i dati del minore e di un genitore, in risposta alla quale sarà inviato il modulo di iscrizione da compilare. La selezione dei partecipanti avverrà in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande di iscrizione debitamente compilate e complete in ogni loro parte. Si precisa che la sola preiscrizione non costituisce titolo valido per la selezione e non determina l’ordine cronologico di ammissione. Ai genitori dei partecipanti selezionati sarà richiesta anche la presenza ad un incontro informativo pre-campo.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 371 5612743, consultare la pagina Facebook "Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio” o visitare la pagina dedicata sul sito del Comune di Fucecchio raggiungibile al link https://www.comune.fucecchio.fi.it/notizie/campo-scuola-prociv.html.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa