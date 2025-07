Arrestato per spaccio a Firenze, a casa ha quasi 3 kg di hashish e 10mila euro in contanti

Sorpreso mentre cede un panetto di hashish, ieri pomeriggio un uomo è stato arrestato a Firenze nella flagranza del reato di spaccio e illecita detenzione di sostanza stupefacente. È successo durante un servizio di osservazione, della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di San Giovanni e della squadra antidroga della polizia municipale di Firenze, dopo la segnalazione di presunto spaccio nella zona verosimilmente svolta dall'arrestato, un 45enne di origine marocchina.

Gli agenti appostati hanno seguito l'uomo prima in via Passavanti e poi in via Brunetto Latini sorprendendolo a cedere un involucro a un altro uomo in cambio di alcune banconote. Denunciato l'acquirente, connazionale di 58 anni trovato con un panetto di hashish da circa 100 grammi, gli operatori hanno esteso i controlli anche agli appartamenti in uso al 45enne rinvenendo 28 panetti di hashish abilmente nascosti in un vano sopra la porta del bagno, per un peso di 2.748 grammi. In un altro appartamento, all'interno di un calzino occultato nel vano contenitore del letto matrimoniale, è stata rinvenuta la somma di 9.400 euro di cui l'uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione circa la provenienza.

Tutta la sostanza ed il denaro rinvenuto è stato sequestrato. Il 45enne, già noto per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e contro la persona, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Sollicciano.

Notizie correlate