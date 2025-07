Assessore trova balestruccio in difficoltà e lo salva: succede a Castelfranco

A prima vista era sembrato un volatile ferito, quello che nella mattinata di lunedì scorso l'assessore all'ambiente Nicola Sgueo mentre era con il consigliere Vittorio Cretella ha trovato nelle vicinanze del comune di Castelfranco. “Avvicinandomi e guardando meglio però, mi sono reso conto che in realtà si trattava di un balestruccio, una sottofamiglia delle rondini, un po' più piccoli di quest'ultime. Sicuramente era un giovane esemplare caduto da un nido. Non me la sono sentita di lasciarlo lì a morire di fame e di sete. Allora con una dipendente dell'ufficio Ambiente, ci siamo presi la briga di metterlo in una scatola accudirlo come meglio potevamo e nel pomeriggio è stato consegnato a un'associazione di Cascina che poi con la Lipu si occuperà della cure e del reinserimento del volatile in natura”.

Sicuramente si tratta di un giovane balestruccio caduto da un nido che di trova nella zona del municipio e che probabilmente aveva provato a spiccare il volo, ma non era ancora in grado di reggersi sulle ali.

“Ora dovrebbero avvisarci appena sarà in grado di volare e verrà reimmesso in natura. Merita ricordare – spiega l'assessore all'ambiente – che rondini e balestrucci, spesso nidificano nei sottogronda degli edifici o comunque a ridosso dei tetti e che i loro nidi non devono essere rimossi, né danneggiati per nessuno motivo. Sono infatti protetti da una legge della regione Toscana, che ne vieta la distruzione o la rimozione. Questi uccelli riescono a convivere benissimo con la presenza dell'uomo che sembra non causargli nessun fastidio o timore. Trattandosi di uccelli migratori, per loro il nido, dopo ogni traversata del Mediterraneo è un punto di riferimento, dove nidificare e covare le uova. Senza scordare – conclude Sgueo - che si tratta, tanto per le rondini che per i più piccoli balestrucci, di animali la cui presenza è importante per l'ecosistema”.

Comune di Castelfranco di Sotto

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

