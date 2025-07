Centro Empoli, al vaglio un aiuto per nuove attività e un regolamento del commercio

Il Comune di Empoli sta pensando un progetto per "sostenere la riapertura dei fondi sfitti" nel centro storico e "si sta lavorando ad un regolamento sul commercio che indichi quali tipi di attività ci possono essere nel centro". La notizia è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa per presentare il bilancio del primo anno di mandato del sindaco Alessio Mantellassi.

L'agevolazione per i fondi sfitti potrebbe richiamare investitori e commercianti nel centro storico che tradizionalmente ha un forte ricambio di attività e sta soffrendo negli ultimi tempi a livello di redditività. Il progetto di regolamentazione, invece, andrebbe a definire con più precisione che tipo di attività si può aprire nel centro storico, creando a tavolino un 'modello' di commercio per il 'salotto' cittadino.

Questi progetti si legano all'impegno dell'Amministrazione per gli eventi: il ritorno del Carnevale con Mela Ridens, le novità di Luminaria in centro e lo Zoo Luminoso al Parco Mariambini, la neonata Festa dello Sport, il passaggio della Mille Miglia con il fine settimana di Empoli Classic - Passione e Motori, la nuova versione del Luglio Empolese, gli appuntamenti estivi di Uno Spettacolo d'Estate con tante novità per le famiglie e tanti appuntamenti nelle frazioni (Leggenda al Parco, musica e cinema).

"L'obiettivo - spiega il sindaco - è di provare a spingere il centro storico per portare persone fuori casa e renderlo uno spazio vivo".