Convocato il Consiglio comunale di Montopoli: l'ordine del giorno

Convocato il Consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno per giovedì 3 luglio, alle ore 18 in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale. Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1 APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 04 GIUGNO 2025

2 ADOZIONE PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO AI SENSI DEGLI ARTT. 20, e 92 DELLA L.R. 65/2014, DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR E DEL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELL'ART 23 DELLA L.R. 10/ 2010 E SS.MM.II

3 AGGIORNAMENTO DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 62 DEL 23/12/2018