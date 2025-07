Leggerissimo: "Cuoio" di Gabriele Cavallini

Finalmente un romanzo sulle concerie. Una delle zone produttive meno celebrata dalla letteratura italiana ha trovato il suo spazio nella narrativa e lo ha fatto con un ottimo esordio, quello di Gabriele Cavallini. Nato nel 1995 a San Miniato, ha lavorato nel comparto conciario prima di dedicarsi a altro e ha pubblicato da pochissimo il romanzo "Cuoio", edito da Einaudi. Un libro al tempo stesso tenero ma feroce, ironico e spietato, un ritratto molto vicino alla realtà di cosa significa vivere in quella fetta di provincia, dove la pelle e il cuoio sono all'ordine del giorno per chiunque, anche per i pochissimi che non lavorano in quel settore.

La trama ruota attorto a Michelangelo Cavalcanti, che lavora alla Conceria Fucci Vanni dopo che la gloriosa Cavalcanti e Figli tirata su dal nonno è fallita, cambiando la vita del protagonista: il padre si è dato alla botanica, il fratello ha perso l'uso della parola ed è diventato un hikimomori, la madre è fuggita e non si sa dove sia. Michelangelo si trova a affrontare il baratro di fronte alla sua vita dopo un'offerta quasi irrinunciabile: vogliono comprare il rudere della concia del nonno, ma il papà non ha intenzione di disfarsene. Sullo sfondo c'è Maria, vecchia fiamma di Michelangelo che ora fa l'attrice a Londra. "Cuoio" è una mini-saga familiare e un dramma economico che vanno a braccetto.

Certo, per chi non conosce la conceria alcuni termini possono sembrare poco potabili, ma è pur vero che i personaggi sono caratterizzati alla perfezione: persone intrise di quella che potremmo definire saggezza popolare - o meglio saggezza industriale - e ognuna con le sue peculiarità (per esempio Becio compare in tre pagine ma rimane impresso). Perché vivere nel Cuoio, inteso come comprensorio, vuol dire vivere nel Cuoio in tutto e per tutto: Cavallini è molto abile nel rendere quest'esperienza totalizzante, ma anche nel tratteggiare un tracollo familiare-emotivo e tenere sull'attenti chi legge fino a un finale inaspettato. Vale la pena ripeterlo: finalmente un romanzo così.

Titolo: Cuoio

Autore: Gabriele Cavallini

Casa editrice: Einaudi

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 248

Prezzo di copertina: 18 euro

