Demolire le macchine a costo zero: attivo il servizio a Montopoli

Da oggi i cittadini e le cittadine di Montopoli possono far demolire l’auto a costo zero. Si tratta del servizio Ripuliamo la città e per accedere basta seguire le indicazioni presenti sul sito internet del Comune di Montopoli alla voce Polizia Municipale.

È possibile accedere al servizio anche chiamando i numeri: 02 48401256 (rete fissa), 328 6369350 (rete mobile). Oppure scrivendo una mail a info@ripuliamolacitta.it.

Compilando il formulario si può richiedere la demolizione gratuita dell’auto con ritiro a domicilio. A seguito della demolizione, il proprietario riceverà i documenti dell’avvenuta demolizione. Un progetto incentrato sulla salvaguardia dell’ambiente e di ampia portata sociale che vede la collaborazione tra Infinity Car e la Guardia nazionale ambientale. Un servizio a enti pubblici e privati che punta al supporto alle persone e alla salvaguardia dell’ambiente. «Abbiamo aderito al progetto – commentano la sindaca Linda Vanni e la comandante della polizia locale Susanna Pisanò – con l’obiettivo di fornire ai cittadini e le cittadine di Montopoli la possibilità di demolire i veicoli gratuitamente con l’assistenza burocratica per farlo correttamente. Un’altra azione che va nell’ottica di intervenire sul decoro urbano, in questo caso per mettere un freno e limitare il fenomeno dell’abbandono delle auto».

L’assistenza burocratica gratuita consente di far risparmiare tempo e denaro alle famiglie e di assistere anche chi non ha le possibilità, mentre la collaborazione con demolitori certificati consente lo smaltimento ecologico dei veicoli fuori uso, troppo spesso abbandonati in luoghi pubblici e/o privati, creando opportunità di lavoro e promuovendo principi etici e di aiuto.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

