Il dottor Checchi va in pensione, la Pubblica Assistenza di Fucecchio: "Grazie per il tempo dedicato alla comunità"

Quella di lunedì 30 giugno non è stata una giornata come le altre per il dottor Mauro Checchi, classe 1955: il dottore fucecchiese, infatti, ha terminato la sua attività come medico di famiglia per circa 1600 pazienti. Checchi da sempre e sin dall’inizio si è appoggiato alla Pubblica Assistenza di Fucecchio, dove aveva il suo ambulatorio dopo aver tra l’altro prestato servizio come medico d’emergenza sull’ambulanza, quando ancora non esisteva il 118. Per questo e per la professionalità e la disponibilità messe in campo in almeno tre decenni l’associazione di volontariato fucecchiese vuole ringraziarlo: “Da parte del direttivo un grande ringraziamento per il tempo dedicato a servizio della nostra comunità come medico dell’allora SPAMU (Servizio Pubblica Assistenza Medico Urgenza) e poi come medico di famiglia. Senza dimenticare la vicinanza e la collaborazione che ci ha sempre riservato: speriamo che a breve possa esser affidato un nuovo incarico e che possa arrivare un dottore che segua le orme di Checchi”.

Anche lo stesso medico di famiglia ci tiene a fare dei ringraziamenti: “Voglio dire grazie alla Pubblica Assistenza per il sostegno: ha potuto contare su una grande squadra, nonché un laboratorio di volontariato. E poi voglio salutare i miei pazienti, da cui sto ricevendo tanti attestati di stima”. Lunedì mattina Checchi – che cessa l’attività come medico di famiglia per questioni anagrafiche – ha ricevuto la visita e il saluto anche della sindaca Emma Donnini e del vicesindaco Fabio Gargani, al termine di un piccolo rinfresco offerto dalla Pubblica Assistenza.

Fonte: Ufficio stampa