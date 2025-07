FdI: "La Cassazione non frena il Decreto Sicurezza". Se ne parlerà nel coordinamento empolese

“La Corte di cassazione non ha affossato il Decreto Sicurezza. Al contrario, ne ha confermato la piena validità, fornendo indicazioni di natura applicativa e interpretativa nel rispetto del diritto costituzionale. Si tratta di un passaggio perfettamente in linea con il sistema democratico: le leggi le fa il Parlamento, le applica lo Stato, le interpreta la giurisprudenza. E in questo caso, la legge è saldamente in vigore e rappresenta uno dei capisaldi dell’azione di governo di Fratelli d’Italia”, dichiarano Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli, e Danilo Di Stefano, responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia Provinciale Firenze e consigliere comunale empolese.

“La posizione espressa dalla Cassazione – aggiunge Di Stefano – non solo non scalfisce l’impianto normativo varato dal Governo Meloni, ma ne richiama l’attuazione concreta nel rispetto dei principi di proporzionalità e legalità: esattamente ciò che Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto. La sicurezza non è arbitrio, ma esercizio legittimo della forza pubblica per tutelare i cittadini onesti, le famiglie e il lavoro.”

Cantini sottolinea che “è tempo che anche a livello locale si discuta in modo serio e concreto di come applicare queste norme, senza scivolare in interpretazioni ideologiche o strumentali. L’estensione dei DASPO urbani, il rafforzamento della videosorveglianza, l’utilizzo dei Taser da parte della polizia municipale e il contrasto alle occupazioni abusive sono strumenti fondamentali per dare risposte reali ai cittadini. Il Governo ha dato un segnale chiaro: basta con il permissivismo, la legalità non è negoziabile”.

Il tema sarà al centro della prossima riunione del coordinamento empolese di Fratelli d’Italia, dove quadri locali e iscritti saranno coinvolti in un confronto operativo sui nuovi strumenti normativi introdotti dal Decreto Sicurezza e sul loro impatto a livello territoriale, in particolare in relazione alle criticità che investono anche la realtà empolese.

“Ci confronteremo con i nostri amministratori, militanti e rappresentanti delle istituzioni – concludono Cantini e Di Stefano – per promuovere una cultura della legalità che sia davvero efficace e capace di tutelare il tessuto sociale. La nostra azione politica sarà sempre dalla parte di chi chiede sicurezza, giustizia e ordine, valori fondanti di una comunità libera e coesa.”

Fonte: Ufficio Stampa Fratelli d'Italia Empoli

