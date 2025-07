Furti e rapine, Centrodestra per Empoli chiede pattugliamenti notturni della municipale

A seguito dei numerosi episodi di furti e rapine ai danni di negozi ed esercizi commerciali situati nel centro cittadino, il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli ha depositato un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco e alla Giunta, che sarà discussa nel prossimo Consiglio comunale. I consiglieri denunciano una situazione che definiscono “ormai fuori controllo”, con attività commerciali ripetutamente prese di mira nelle ore notturne, mentre il centro storico resta privo di qualsiasi presidio da parte della Polizia Municipale, il cui servizio – per scelta organizzativa – non prevede alcun turno attivo dopo l’orario serale. L’iniziativa nasce anche su esplicita richiesta di numerosi commercianti, che si sono rivolti ai consiglieri del gruppo lamentando un senso di abbandono da parte delle istituzioni.

«I titolari delle attività sono stanchi di subire razzie e furti nel cuore della città – spiegano i rappresentanti del Centrodestra –. Quello che chiedono non sono promesse, ma misure concrete e immediate. Un primo passo sarebbe l’attivazione di un turno notturno della Polizia Municipale, come avviene in molti altri Comuni italiani di pari dimensioni.»

Nell’interrogazione vengono posti quesiti puntuali: si chiede perché, nonostante la recrudescenza dei reati predatori, non sia ancora stato istituito un servizio notturno della Municipale, quali siano le azioni previste dall’Amministrazione per rafforzare la sicurezza, e se vi siano state interlocuzioni con le altre forze dell’ordine operanti sul territorio.

Il gruppo consiliare Centrodestra per Empoli invita l’Amministrazione a rispondere in modo dettagliato, senza ricorrere a formule generiche o a promesse non seguite da fatti.

«La sicurezza – concludono i consiglieri – è un diritto dei cittadini e un dovere per chi amministra. Non si può restare a guardare mentre il centro si svuota e chi lavora viene lasciato solo.»

Fonte: Centrodestra per Empoli