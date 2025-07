Gattile Empoli: nuova 'strategia' per vendere immobili e sbloccare fondi, si cerca nuova collocazione

Un nuovo bando unico per gli immobili rimasti da vendere. È la nuova strategia dle Comune di Empoli per tentare di sbloccare la questione dell'eredità della signora Rina Nuti per la costruzione del nuovo gattile. L'Amministrazione ha annunciato un nuovo tentativo per vendere gli immobili e ricavarne i fondi necessari per la costruzione della nuova struttura, di cui c'è già un progetto esecutivo: "L'interlocuzione con l'Associazione Aristogatti - ha detto il sindaco - è buona e solida, ed è costante. Proveremo questa nuova strategia di un unico bando che sarà redatto sulla base di una nuova valutazione degli immobili, ormai abbandonati da 8 anni. L'obiettivo è di sbloccare i fondi e procedere con il finanziamento del progetto. Ad oggi c'è già a bilancio 200mila euro e un progetto esecutivo da riadeguare"

Resta l'incognita se sia possibile o meno ristrutturare l'edificio esistente o sia necessario, come hanno fatto intendere dall'associazione Aristogatti, una nuova locazione della struttura. Da una parte i lavori del raddoppio ferroviario ridurranno gli spazi a disposizione, dall'altra la questione del rischio alluvioni: da qui passa quel "riadeguamento" del progetto a cui accenna il sindaco: "L'area è stata fortemente alluvionata, stiamo valutando le migliori soluzioni possibili per collocare la struttura in un luogo sicuro. Al momento ci sono delle idee, ma siamo in una fase di confronto"

