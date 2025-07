Gazebo della Lega al mercato settimanale di Fucecchio

'DILLO ALLA LEGA !' a Fucecchio domani mercoledì 2 luglio dalle ore 8,45 alle ore 12,30 presso gazebo Lega Salvini Premier, piazza XX Settembre ingresso mercato settimanale, lato Bar Pizzeria. Questa iniziativa è organizzata con l'intento di incontrare i cittadini di qualsiasi idea politica per parlare dei problemi del territorio, in primis la Tutela dell'Ordine pubblico e la Sicurezza più che mai attuale, alla luce anche degli atti di vandalismo accaduti presso la scuola media 'Montanelli - Petrarca' nello scorso fine settimana. In merito Marco Cordone (Segretario della locale Sezione leghista e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze) dichiara:" Non vogliamo nuocere all'immagine della Città di Fucecchio riteniamo che la Sicurezza sia un bene di tutti ma indubbiamente guardando alla realtà delle cose, non sono pochi gli atti delittuosi che accadono in un territorio vasto e complesso come quello della città di Indro Montanelli. Magari visti i nostri solleciti, nell'ultima seduta di Consiglio svoltasi ieri 30 giugno, l'Amministrazione comunale poteva far sapere qualcosa sul progetto della Tenenza dei Carabinieri: ci dicano a questo punto se il Comune ha abbandonato il progetto oppure se hanno intenzione di portarlo a compimento. Abbiamo diritto di saperlo come forza politica presente costantemente sul territorio e hanno diritto di saperlo i cittadini perché secondo logica, non c'è Libertà senza Sicurezza. La gente non può vivere in apprensione tutti i giorni e noi non intendiamo mollare e andremo avanti. 'GUTTA CAVAT LAPIDEM' ".-

Marco Cordone (ViceSegretario Provinciale di Firenze della Lega Salvini Premier)

