Ladri in azione a '20 Posti', il titolare sui social: "La gente è stufa"

I ladri hanno fatto irruzione anche in un ristorante in pieno centro a Empoli. Nelle ore scorse, di notte, sono entrati a 20posti, locale di Giovanni Avano in via delle Murina. A darne notizia è la stessa pagina del ristorante, che ha pubblicato uno screenshot da un filmato di videosorveglianza in cui si nota una persona intrufolarsi nel locale al buio. È in corso la conta dei danni e dell'ammanco dal ristorante.

"Clamoroso che nonostante venti denunce queste persone facciano ancora i fatti loro indisturbati. La città non è sicura e la gente è stufa. Chi può intervenire lo faccia, perché le forze dell'ordine hanno le mani legate e purtroppo non possono intervenire" è uno stralcio del messaggio di Avano sul profilo di 20 posti.

Notizie correlate