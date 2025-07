Mulino d'Arte dedica una serata al Jazz: in scena a Vinci "Antonello Losacco Trio"

Dopo l’ultimo successo del duo classico Gullino - Troncarelli, la rassegna Mulino d’Arte prosegue con un incontro dedicato al jazz contemporaneo: protagonista il gruppo jazz “Antonello Losacco Trio”, formazione dallo stile visionario guidata dal bassista e compositore pugliese Antonello Losacco. L’appuntamento è per giovedì 3 luglio alle ore 21 al Mulino del Ronzone, spazio immerso nel verde alle porte di Vinci (FI). L’ingresso è libero con offerta responsabile; è consigliata la prenotazione ai numeri 333 772 9917 e 389 925 8066 (anche WhatsApp).

Jazz Night – Worlds Beyond

Lo spettacolo intreccia le composizioni originali di Losacco – tratte dall’omonimo album acclamato dalla critica – a riletture di standard, colonne sonore e canzoni d’autore. Il dialogo fra basso a 7 corde, vibrafono/tastiere e batteria crea paesaggi cinematografici che uniscono suggestioni mediterranee, reminiscenze nordiche e la modernità del jazz contemporaneo. L’evento è realizzato in collaborazione con “FRANTIC since 1990 – arte tessile artigianale” di Roma ed è il terzo appuntamento di una rassegna che, anche quest’anno, valorizza l’incontro tra arti performative e territorio, promossa dal Mulino del Ronzone con il patrocinio del Comune di Vinci.

CHI È L’ANTONELLO LOSACCO TRIO

Antonello Losacco – basso 7 corde & effetti, autore di Worlds Beyond e vincitore “Un basso in rilievo”. Vitantonio Gasparro – vibrafono/tastiere, premiato “Tomorrow’s Jazz 2024”. Vito Tenzone – batteria & synth, vincitore Teano Jazz e Onyx Jazz. Il repertorio mescola brani originali a riletture di standard, colonne sonore e canzoni d’autore, in un mix di impressionismo mediterraneo, echi nordici e ricerca timbrica jazz. Dopo l’acclamato Worlds Beyond (2023, GleAM Records & Puglia Sounds, con Roberto Ottaviano e Badrya Razem), il trio ha inciso il live “Antonello Losacco Trio – Live in Berlin” (uscito il 24 maggio 2025). Vanta già numerosi concerti in festival, club e showcase in Italia e all’estero… e questo è solo l’inizio.

IL MULINO DEL RONZONE: UN LUOGO D’ARTE TRA STORIA E NATURA

Situato su antichi terreni appartenuti alla famiglia di Leonardo da Vinci, il Mulino del Ronzone è oggi un centro culturale e musicale immerso in un paesaggio di straordinaria bellezza. Scopri di più su www.mulinodelronzone.it. Una notte di jazz visionario in un luogo magico: lasciatevi guidare “oltre” con l’Antonello Losacco Trio. Vi aspettiamo!

INFO E CONTATTI

Mulino del Ronzone – Via Orbignanese 11, Vinci (FI)

Prenotazioni: 333 772 9917 / 389 925 8066 (anche WhatsApp)

www.mulinodelronzone.it

Facebook: facebook.com/mulinodelronzone

Instagram: instagram.com/mulinodelronzone

Fonte: Ufficio stampa