Musica, a Poppiano ecco “L’Armonia della Diversità”

Sabato 5 luglio 2025, ore 20:00, Castello Guicciardini, Poppiano, Montespertoli. “L’Armonia della Diversità”, Un concerto per flauto, clarinetto e archi con voce recitante di Giovanna M. Carli.

Seconda serata al Castello Guicciardini di Poppiano, dedicata all’incontro tra suoni, epoche ed emozioni: sabato 5 luglio 2025, il pubblico è invitato a partecipare al concerto “L’Armonia della Diversità”, un viaggio musicale attraverso quattro grandi compositori del Sette e Ottocento, che hanno saputo intrecciare voci strumentali diverse in un dialogo sempre vivo e sorprendente.

“L’Armonia della Diversità” - spiega Giovanna M. Carli, che legge e presenta un suo testo poetico in anteprima - è più di un concerto: è un atto poetico e politico. È la testimonianza che, anche nelle differenze, possiamo trovare accordi inaspettati. E farli vibrare insieme".

In programma:

Wolfgang Amadeus Mozart – Quartetto in Sol magg. K285a per flauto e archi

Andante – Tempo di Minuetto

Un'opera di pura grazia e leggerezza, in cui il flauto si fa voce luminosa e cantabile.

Giovan Battista Viotti – Quartetto in Do min. n. 2 op. 22 per flauto e archi

Moderato e espressivo – Menuetto presto e Trio – Allegro agitato e con fuoco

Un dialogo serrato e appassionato tra strumenti, intriso di energia drammatica e raffinatezza.

Heinrich Joseph Baermann – Quartetto in Si bem. magg. op. 18 per clarinetto e archi. Allegro moderato – Adagio – Rondo, Andantino

Una delle voci più poetiche del clarinetto ottocentesco, tra lirismo e virtuosismo.

Jwan Müller – Quartetto in Si bem. magg. per clarinetto e archi

Allegro – Adagio con espressione – Polonaise

Un’opera rara, brillante e intensamente espressiva, che chiude la serata con un tocco di eleganza danzante.

Ecco gli artisti e Interpreti.

Giovanna M. Carli, voce recitante; Mirella Pantano, flauto; Massimiliano Ghiribelli, clarinetto; Chiara Foletto, violino; Eleonora Zamboni, viola;

Nina Bouklan, violoncello.

La voce recitante di Giovanna M. Carli accompagnerà l’ascolto con riflessioni poetiche sul tema dell’“armonia nella diversità”: un invito a riconoscere nel dialogo tra le differenze – musicali, culturali, umane – la vera ricchezza della convivenza.

Posto unico 25 euro, con degustazioni di vini del Castello Guicciardini e prodotti tipici locali, fino a esaurimento posti.

Prenotazioni: Carmelina Mazzoni (pubbliche relazioni). Si prenota scrivendo un messaggio whatsapp al numero: 3898593229.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate