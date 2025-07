'Notti di arte, musica & parole' a Villa Mori

Dal 2 luglio al 3 settembre 2025 torna, con la sua seconda edizione, NOTTI DI ARTE, MUSICA & PAROLE, la rassegna estiva alle Scuderie di Villa Mori a Santa Maria a Monte. Un appuntamento ormai consolidato che celebra la musica di qualità, l’eccellenza gastronomica e la cultura enogastronomica, il tutto immerso in una cornice suggestiva e unica. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Il Parco, in collaborazione con le Scuderie di Villa Mori, Elena Catering e Confesercenti Area Valdera – Cuoio. Le Scuderie di Villa Mori rappresentano una location rustica e raffinata, immersa nel verde di un ampio parco con alberi secolari e olivi, location è ideale per sviluppare queste tipologie di eventi dichiarano gli organizzatori. Proprio il suo suggestivo parco sarà il teatro naturale di tutti gli appuntamenti della rassegna, impreziosita dal catering interno di Elena Catering, che per l’occasione realizzerà cene e apericene studiate appositamente per valorizzare ogni serata. Il calendario propone una varietà di appuntamenti all’insegna della musica, del buon cibo, dei corti teatrali e di tanto divertimento!

La rassegna si apre il 2 luglio con l’evento enoculturale “Note di assaggio, sorsi, discorsi e ascolti d’autore”, dedicato alla musica di Fabrizio De André, accompagnata da vini e piatti liguri; seguiranno il 25 luglio Lucio Dalla, con vini e specialità romagnole, e il 3 settembre Franco Battiato, con vini e piatti siciliani. Un connubio perfetto tra musica intramontabile e cucina regionale tipica degli artisti celebrati. Questi eventi sono curati da Fabrizio Bartelloni e Massimo Monacci di L’Avvelenata – vini e vinili di Pisa, un binomio ideale per gli amanti della musica e dell’enogastronomia.

Inoltre la rassegna comprenderà

l Apericene con musica live di Marco Bracci, in un format rinnovato rispetto alla prima edizione;

l Un tris di corti teatrali a cura della Compagnia Teatrale L’Anello, accompagnati da apericena;

l Estate di Gusto e Musica, evento con Marco Alestra e Anna, un duo di grande successo che ha consolidato negli anni una forte collaborazione con le Scuderie di Villa Mori grazie all’apprezzamento del pubblico;

l Il 19 luglio, le Scuderie di Villa Mori ospiteranno l’attesissima finale di Q Factor Talent, competizione che coinvolge giovani talenti di canto, ballo e comicità della scuola “I Colori della Musica”, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale in tutte le sue sfaccettature.

Infine, come special guest della rassegna, Rick Hutton e la sua band porteranno in scena “I decenni d’oro del Rock”. Questa seconda edizione conferma l’impegno dell’Associazione Culturale Il Parco, delle Scuderie di Villa Mori, in collaborazione con Confesercenti Area Valdera – Cuoio ed Elena Catering, nel proporre ogni anno un programma ricco, originale e di qualità, capace di coinvolgere il pubblico con eventi esclusivi dal forte valore culturale.