Nuova piscina Empoli, Comune 'prova' bando da 10 milioni. Poi palazzetto da 1100 posti

L'amministrazione comunale di Empoli, come era stato annunciato, ha partecipato al bando dei Piani di sviluppo delle aree dismesse e degradate emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per un progetto da 10 milioni di euro per la realizzazione della nuova piscina comunale. A renderlo noto è il sindaco Alessio mantellassi nel corso di una conferenza stampa convocata per fare un bilancio del primo anno di mandato.

Il progetto, chiamato 'Empoli sul Fiume' intende riqualificare un'intera area che si affaccia sull'Arno, con i progetti in corso per la Ciclopista sull'Arno (3,3 milioni, con 2,6 milioni da fondi europei FESR), il rifacimento di piazza Matteotti (400mila euro da fondi comunali) e la riqualificazione degli ex Macelli (3,2 milioni di cui 2,56 da fondi europei FESR).

La suggestione della nuova piscina arriva a pochi giorni dalla notizia del rinnovo del Cda di Acquatempra che gestisce l'attuale impianto. Commenta così il sindaco: "Il Cda ha svolto con serietà il suo operato, con un lavoro serio nonostante una gestione amministrativa complessa. Volevamo però un cambio di fase che non portasse solo alla corretta gestione societaria, ma ad un nuovo rapporto che va costruito con le Amministrazioni, i sindacati, i lavoratori, l'utenza e le società. Da questo punto di vista c'erano delel criticità e questa è una cosa dovrà fare il nuovo Cda"

"Se andasse male il bando", il sindaco non esclude la soluzione paventata in passato di un project financing per la nuova piscina: "Non escludo che, come è stato messo nel programma di mandato in consiglio comunale, ci sia la possibilità di un project financing per finanziare tutto o parte del progetto qualora andasse male il bando, perché è uno strumento che usa risorse che non pesano sull'Amminitsrazione", ma precisa che "abbiamo un contratto rinnovabile con Aquatempra e siamo soci, se anche si valutasse una gestione diversa non significa che smetteremmo di essere soci. Ci intreessa sapere cos accade lì ora e ci interesserà anche domani".

Un palazzetto da 1100 posti a Ponte a Elsa

Il Comune ha partecipato inoltre al bando "Sport e periferie" con il progetto del nuovo Palazzetto del Sport di Empoli: un impianto da 1.100 posti, adeguato alle richieste per competizioni sportive di alto livello. Il progetto di fattibilità, realizzato dai tecnici del Comune, descrive un intervento da 3,7 milioni di euro, di cui 3 milioni richiesti sul bando. L'impianto potrebbe trovare spazio a Ponte a Elsa, nell'area del PalaGiglioli, un'area già a destinazione sportiva.

Notizie correlate