Nuovo stadio Empoli, la Conferenza preliminare si chiude a metà luglio

Dovrebbe concludersi il 10 o al massimo il 16 luglio la Conferenza dei Servizi Preliminare chiamata a dichiarare la pubblica utilità del progetto del nuovo stadio Castellani di Empoli. La conferenza 'asincrona', cioé portata avanti dai vari soggetti interessati non in contemporanea, dovrebbe terminare il 10 luglio, a quel punto, però, sulla base della documentazione presentata dai vari enti, potrebbe essere necessaria una riunione 'sincrona' per discutere dei punti considerati critici o da chiarire, già fissata eventualmente per il 16 luglio.

Da queste due fasi dovrebbe uscire la dichiarazione di pubblica utilità che, se necessaria integrata da alcune verifiche urbanistiche, porterà alla Conferenza dei Servizi Decisoria "che potrebbe tenersi in autunno", spiega il sindaco a margine di una conferenza stampa sul suo primo anno di mandato. Poi si andrà a gara e partirà l'iter per i lavori.

"Arrivare in fondo alla conferenza preliminare è un grande risultato, sono pochi i progetti come questi in Italia che vi arrivano. È un passo avanti importante", spiega il sindaco.

Come è noto dopo la realizzazione del percorso partecipativo, la giunta ha approvato una delibera da 15 punti per modificare, integrare e migliorare la proposta di project per il rifacimento dello stadio. La proposta della giunta era indirizzata a inserire nel progetto "elementi di forte mitigazione dell'impatto sulla città, prevedendo a carico del privato l'intervento di manutenzione del PalAramini, aree aperte per lo street basket, un'area a verde per il mercato nello spazio attualmente occupato dal Sussidiario, due rotonde per la viabilità e la sistemazione del parcheggio sterrato di Serravalle".

La proposta, come è noto, sarebbe stata "accolta dal proponente", ma si dovrà attendere ovviamente la fine della Conferenza per conoscere le specifiche del progetto e le eventuali modifiche apportate.

