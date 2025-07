Ordigno bellico ritrovato al cantiere Il Ferruccio, sarà rimosso a settembre: le procedure

L'ordigno bellico ritrovato nel cantiere del nuovo Teatro Il Ferruccio di Empoli sarà rimosso completamente il prossimo 7 settembre. A comunicarlo è stata l'Amministrazione comunale a margine di una conferenza stampa sul primo anno di mandato del sindaco Alessio Mantellassi. La bomba, verosimilmente sganciata durante la seconda guerra mondiale nei ripetuti tentativi di abbatter eil ponte sull'Arno, fu scoperta il 21 maggio e messa in sicurezza nei giorni successivi.

Per permettere le operazioni che dovrebbero durare un paio di ore sarà evacuata l'area circostante e sarà necessario l'attivazione delle procedure di Protezione Civile e l'apertura dei COC comunali di Empoli e Vinci.

A seguito della scoperta della bomba, e il rinvenimento di una parte di vecchia fognatura del tardo Ottocento primo Novecento, alcune attività del cantiere si sono interrotte, ma, fa sapere l'Amministrazione, sono state portate avanti altri tipi di operazioni complementari al cantiere in modo da non compromettere i tempi. Il cronoprogramma, quindi, non avrebbe subito particolari ritardi.

Notizie correlate