A Empoli rinnovate ed estese aree ordinanze anti-alcol. Nessun nuovo agente, Torrini. "Ci dispiace"

La questione Sicurezza non poteva che essere un punto determinante della conferenza con cui oggi il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha presentato il bilancio del suo primo anno di mandato. Tanti i temi sul fuoco, dal decoro urbano, ai progetti del Comune fino alla delusione per nessun nuovo agente di polizia assegnato al Commissariato di Empoli dal Governo, su cui si è espressa criticamente l'assessora Valentina Torrini: "Ci aspettavamo rinforzi! Ci dispiace, crediamo che gli investimenti dello Stato sulla Sicurezza debbano essere essenzialmente rivolti per nuovi agenti sul territorio, indispensabili per la sicurezza pubblica. Questo, però, non intacca i nostri progetti, siamo in forte collegamento con le forze dell'ordine e siamo sicuri che riusciremo a rispondere alel esigenze dle territorio"

Rinnovate le ordinanze anti-alcol

Oltre ad essere state rinnovate le ordinanze contro l'uso di alcol rinnovate nel gennaio 2025 che impongono restrizioni sull'uso di alcolici in alcune aree della città, il Comune intende estendere l'area di azione delle stesse, allargando il divieto ad altre zone. Il "modello piazza Don Minzoni", come lo definisce il sindaco, "ha funzionato e sono uno strumento che il Comune con la Prefettura mette a disposizione delle forze dell'ordine con Prefettura"

Municipale, avanti progetto nuova sede. Due nuovi agenti per sostituire pensionamenti

Gli ormai noti '10 punti' sulla Sicurezza proposti in campagna elettorale da Mantellassi sono la 'bussola' seguita dall'Amministrazione. Tra questi la progettazione per la nuova sede della polizia municipale in piazza Don Minzoni va avanti, nella variazione di bilancio dell'11 giugno 2025 sono stati stanziati nuovi fondi. È stato approvato il progetto esecutivo della nuova sede, e con la dismissione delal sede di via Cavour saranno reperiti gli ultimi fondi necessari. È stato già aumentato il personale della municipale, con due nuovi vigili di prossimità per pattugliare il centro, ma a seguito di alcuni pensionamenti saranno attivati due nuovi contratti, uno a tempo determinato e uno a tempo indeterminato.

Decoro parco, telecamere e illuminazione

Sono stati aumentati di 448mila euro i fondi per il nuovo progetto di piazza Matteotti. Il rifacimento della piazza, mantenendo l'area verde, segue l'idea alla base di viale della Rimembranza (in completamento) e soprattutto del parco Mariambini (già concluso), interventi rivendicati da Mantellassi all'interno della strategia per la Sicurezza perché "un'area più curata, ben tenuta, partecipata la rende anche più sicura e più alla portata dei cittadini".

"L'intervento nel parco della Rimembranza e del Mariambini sono l'emblema della strategia che ci compete sulla sicurezza: le forze dell'ordine e i cittadini ci dicono che quelle zone sono diventate più sicure e vivibili. Il decoro è un elemento fondante della nostra strategia sulla sicurezza", conclude il sindaco.

La Regione ha inoltre finanziato il progetto HUGO - Luci accese sulla città, da 107mila di cui 32mila a carico del Comune, per progetti di "partecipazione attiva dei cittadini" e "maggiori condizioni di sicurezza, nell'ambito di azioni in materia di inclusione e presidio sociale". L'amministrazione ha partecipato anche a un bando su fondi interministeriali per 26 nuove telecamere di videosorveglianza tra l'area stazione e il centro e un progetto per aumentare l'illuminazione pubblica in varie zone della città. È stato ripreso, infine, il dialogo per i gruppi di Controllo di Vicinato.

Resta da finanziare completamente l'intervento in piazza Don Minzoni, "programmato per il 2027", spiega il sindaco, di cui solo una parte è già stato finanziato.

