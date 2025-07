Nasce 'Plures', il nuovo nome della multiutility toscana che unisce competenze e territori

Nuovo nome e nuova identità per la multiutility dei servizi pubblici locali che coinvolge Alia, Publiservizi, Consiag e Acqua Toscana. Da oggi si chiama Plures, un nome scelto per rappresentare l’unione di storie industriali diverse, accomunate dalla volontà di costruire insieme una realtà più solida, innovativa e al servizio dei cittadini.

Il nuovo brand e il nome sono stati ufficializzati oggi, 1° luglio 2025, a margine dell’assemblea dei soci, che ha approvato anche il bilancio della multiutility. A presiedere l’assemblea, 70 soci insieme ai rappresentanti dei comuni interessati dai servizi del gruppo. La votazione ha visto l’approvazione pressoché unanime, con un solo astenuto: il Comune di Pian di Scò.

Alla conferenza, che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Firenze, erano presenti il presidente di Alia Lorenzo Perra, l’amministratore delegato Alberto Irace, il direttore relazioni esterne Giuseppe Meduri e Antonio Romano, presidente e fondatore di Inarea, la società che ha curato la nuova brand identity.

Plures - ‘più’ in latino - è il molti, la pluralità, il segno di un’identità collettiva che non appartiene a una singola realtà, ma che intende dare pari dignità e opportunità a tutte le aziende coinvolte nel progetto. Poche lettere che esprimono in una sola parola il progetto di transizione circolare della multiutility. "È un nome che racconta tante aziende, tante esperienze e tanti territori - ha detto Perra -. La ‘U’ al centro della parola richiama anche il termine inglese you, ovvero la centralità della persona, degli utenti, su cui vogliamo fondare la nostra azione”.

foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it

Il nuovo logo è stato ideato con un font stencil disegnato ad hoc, pensato per comunicare leggerezza ed eleganza, e per dialogare visivamente con i marchi preesistenti delle singole aziende. Lo slogan che accompagna l’identità visiva e verbale è: "Plurale di più", rappresentato graficamente anche dal segno + che accompagna servizi e missione. Un 'di più che, come ha affermato Perra, "testimoni la volontà di superare quanto fatto finora dalle aziende – Alia, Estra e Publiacque – e di migliorare la qualità e la varietà dei servizi offerti".

Il progetto di naming - sviluppato da Synesia sotto la guida di Béatrice Ferrari, una delle massime esperte italiane del settore - ha coinvolto un processo partecipativo articolato, con oltre 1400 proposte sottoposte a indagini legali, linguistiche, quantitative e qualitative. Anche il percorso di costruzione della brand identity, affidato a Inarea, ha visto il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni, tra cui soci, cittadini e scuole.

"Plures è un nome ‘terzo’, che segna una discontinuità con il passato - ha spiegato Antonio Romano -. Rappresenta una nuova fase industriale e sottolinea la pluralità dei soggetti, la ricchezza delle opinioni, il valore della democrazia”.

Il cambio di denominazione sarà graduale. Nei prossimi mesi il nuovo marchio Plures verrà affiancato ai loghi e ai nomi già noti delle società del gruppo. Il passaggio definitivo avverrà il 1° gennaio 2026, quando Alia Servizi Ambientali S.p.A. diventerà ufficialmente Plures S.p.A. Tuttavia, ha precisato Perra, "l’intenzione è quella di mantenere in vita le denominazioni operative delle singole aziende, come già avviene in altri gruppi del settore".

Nel frattempo, la multiutility avvierà una campagna di comunicazione per accompagnare il rebranding: “Da oggi parte la diffusione dei loghi e delle grafiche del nuovo brand - ha spiegato Meduri -. Sarà un percorso graduale e inclusivo, in cui coinvolgeremo anche i cittadini, i veri protagonisti di questo cambiamento”.

Durante l’assemblea, è stato inoltre illustrato il piano di avanzamento dell’azione industriale di Plures (che sarà ufficialmente presentato il 7 luglio). “Abbiamo condiviso le attività realizzate nel 2024, anno segnato da un miglioramento significativo nei settori energia e ambiente - ha dichiarato Perra -. Abbiamo raccontato anche il piano di investimenti previsto per i prossimi anni, che illustreremo più nel dettaglio nelle prossime settimane”.

Plures è oggi uno dei principali operatori industriali toscani nei servizi pubblici locali, con partecipazioni strategiche in realtà come Publiacqua (58%), Acque S.p.A. (19%), Toscana Energia (31%) e Estra (circa 40%), della quale detiene il controllo grazie al patto di sindacato con Coingas. Un sistema che serve oltre un milione e mezzo di cittadini, configurandosi sempre più come una vera public company dei territori.

Bilancio 2024 Alia Multiutility

Il 2024 si è chiuso con risultati in forte crescita per Alia Multiutility, che ha approvato un bilancio consolidato da oltre 2 miliardi di euro di ricavi (+87,1%) e un margine operativo lordo di 351,3 milioni (+155,6%). L’utile netto consolidato è salito a 69,7 milioni (+52,5%), con investimenti operativi per 342,3 milioni, in particolare nell’area idrico (126,2 mln).

L’anno ha segnato tappe fondamentali nel percorso di rafforzamento industriale del Gruppo, con il consolidamento di Publiacqua, il pieno apporto di Estra e l’avvio della centralizzazione delle funzioni corporate. È stato inoltre lanciato il piano di trasformazione digitale e preparate nuove operazioni finanziarie per il 2025. Alia conferma la solidità del proprio modello industriale, con una strategia orientata all’innovazione, alla sostenibilità e all’efficienza energetica, con l’obiettivo di offrire servizi pubblici sempre più integrati e moderni a beneficio dei cittadini e dei territori.

Niccolò Banchi

Notizie correlate