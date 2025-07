Raddoppio Empoli-Granaiolo, il sindaco: "Progetto dipende da RFI. La Consulta si farà"

"Il confronto sta andando avanti, ma la progettazione esecutiva non possiamo mostrarla perché non la abbiamo, è un qualcosa che dipende da RFI", così il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi a margine di una conferenza stampa sul bilancio del suo primo anno di mandato in merito alle questioni sollevate dal comitato 'Empoli-Granaiolo per un altro raddoppio'.

Il sindaco ha risposto puntualmente a quelle che sono state le questioni emerse durante l'ultimo incontro, chiosando su un punto: "Sui sottoservizi non sono state fatte domande". Tre le questioni quindi sul tavolo: a che punto è il progetto, se è in corso uno studio sull'abbassamento della strada in zona zuccherificio e quando esce il bando della Consulta di partecipazione per il monitoraggio dei lavori.

"Sul progetto ribadisco quanto ho già detto: non posso presentare il progetto esecutivo perché non abbiamo i documenti, è RFI che sta facendo la progettazione e non abbiamo competenze su di essa. Anche sui sopralluoghi effettuati per valutare l'abbassamento della strada in zona zuccherificio RFI non era tenuta ad informaci, ma ho verificato con RFI che è così", spiega Mantellassi.

Poi sul bando per istituire la Consulta: "Avevamo inserito la Consulta nel nostro programma, passato all'unanimità e approvato a fine aprile. Il bando uscirà, siamo noi ad averlo voluto fin da subito. Il bando è in corso di preparazione, siamo alle fasi tecniche, oggi si è insediato il nuovo segretario comunale che dovrà verificare tutte le specifiche e dopo l'iter sarà pubblicato"

