Santa Maria a Monte e Montecalvoli, esenzione della Tari per le attività dei centri storici

Esenzione della Tari per il 2025 per le attività dei centri storici di Santa Maria a Monte e Montecalvoli. Esprime soddisfazione il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli per la misura adottata dal Comune di Santa Maria a Monte.

"Ringraziamo il sindaco Del Grande per questo intervento che auspicavamo e che riteniamo fondamentale per garantire almeno una boccata d'ossigeno per le attività dei due borghi, considerando i lavori di riqualificazione che hanno interessato il centro di Montecalvoli e che ancora oggi si stanno rivelando molto impattanti per le attività del centro di Santa Maria a Monte. L'esenzione della Tari è un importante segnale di attenzione dei confronti dei commercianti penalizzati da interventi sicuramente importanti per il borgo, ma che stanno purtroppo proseguendo anche nel pieno dell'estate, sicuramente uno dei momenti più importanti dal punto di vista commerciale e turistico, causando non pochi disagi alle attività del centro storico".

Rivolge il suo ringraziamento al sindaco Del Grande il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli: "Un'amministrazione che si conferma vicino alle imprese in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo attraversando, non possiamo che esprimere il nostro ringraziamento per questa agevolazione".

"I lavori restituiranno spazi urbani riqualificati in grado di rendere il borgo e Piazza della Vittoria maggiormente fruibili e accoglienti e siamo convinti che porteranno nuova linfa alle attività commerciali" afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte Silvio Tempestini. "Allo stesso tempo il protrarsi dell'intervento sta creando non poche difficoltà ai commercianti: per questo ringraziamo il sindaco per aver previsto l'esenzione della Tari, auspicando che la misura venga ripetura anche negli anni successivi".

"Proprio grazie alla loro presenza negozi di vicinato e pubblici esercizi contribuiscono in modo decisivo alla valorizzazione e al decoro del borgo: a queste attività devono essere garantite le migliori condizioni possibili per lavorare. Apprezziamo la sensibilità di questa amministrazione, con la quale stiamo lavorando e continueremo a collaborare in piena sinergia per l'organizzazione di eventi e iniziative in grado di promuovere e valorizzare il paese e il suo tessuto commerciale".

Fonte: Confcommercio Pisa