Scippano un'anziana a Novoli: fermati due minorenni dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Firenze ha fermato due ragazzi di 16 e 17 anni, rispettivamente di origine tunisina ed egiziana, accusati di rapina aggravata in concorso ai danni di un’anziana di 86 anni.

L’allarme è scattato grazie alla stessa vittima, una cittadina italiana, che ha contattato il numero di emergenza 112 dopo l’aggressione.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, nella tarda mattinata i due giovani avrebbero individuato la donna all’interno di un supermercato in via di Novoli e l’avrebbero seguita fino alla sua abitazione in via Tagliaferri. Arrivati nei pressi del condominio, il 16enne sarebbe rimasto fuori a fare da palo, mentre il 17enne avrebbe raggiunto la donna nell’androne del palazzo e, dopo averle strappato con forza una collana d’oro dal collo, sarebbe fuggito nonostante la sua resistenza.

Le ricerche sono proseguite senza sosta e, nel giro di poche ore, gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciare i due sospetti.

Durante i controlli, addosso al 16enne è stato trovato un gancio in oro compatibile con quello della collana rubata, nascosto all’interno della scarpa. Inoltre, nel calzino, i poliziotti hanno rinvenuto 165 euro in contanti.

I due giovani, entrambi con precedenti alle spalle, sono stati arrestati su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e trasferiti in un istituto penitenziario minorile.

Si ricorda che le indagini sono ancora in corso e che, fino a sentenza definitiva, i due minori devono considerarsi presunti innocenti.