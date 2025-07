Spettacoli per bambini a Santa Croce, Giallo Mare a Staffoli con "In scatola"

Domani, mercoledì 2 luglio, arriva il secondo appuntamento di Che estate ragazzi! rassegna teatrale dedicata a grandi e piccini organizzata dal Comune di Santa Croce sull’Arno, con la collaborazione di varie associazioni del territorio e di Giallo Mare Minimal Teatro, che si è occupata del pubblico più speciale: quello delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie, che avranno l’opportunità di vedere spettacoli di grande qualità.

Al parco della Rimembranza di Staffoli domani alle 18 sarà rappresentato In scatola, con Alice Bachi e Silvia Grande, produzione di Giallo Mare Minimal Teatro.

Il progetto prende vita dalle suggestioni ispirate dai libri "La vita nascosta delle cose" di Marianna Balducci e Fabio Gervasoni (Sabir, 2020) e "Il segreto delle cose" di María José Ferrada e Gaia Stella (Topipittori, 2017).

Due sorelle si ritrovano in una soffitta a fare i conti col passato. Un grande scatolone di fronte a loro e sempre la solita domanda: "Questo lo buttiamo?".

Arrivano dei momenti in cui bisogna fare spazio, lasciare andare il passato, per fare entrare il nuovo, ma non sempre è facile separarsi dalle cose.

Una scatola piena di oggetti apparentemente insignificanti, quotidiani, vecchi, si rivelano pieni di vita e con una propria anima, una storia, una memoria e ci sorprendono per quello che possono ancora diventare, come riescono a reinventarsi. Allora, lo buttiamo o no? Perché certe volte è così difficile lasciare andare le cose che non usiamo più? Da una semplice scatola riemergono aneddoti, giochi, legami o litigi irrisolti con cui le due sorelle devono ancora fare i conti.

Mercoledì 9 luglio ci si sposta ai giardini sull’Arno di Santa Croce dove si potrà assistere a Fiabe in cerchio de Le Strologhe, stessa location mercoledì 16 per Il grande gioco dell’Oca di Giallo Mare Minimal Teatro e gran finale mercoledì 23 luglio con Gunteria Soup di Art Klamauk.

Gli spettacoli inziano alle 18, sono adatti a bambini dai 3 ai 10 anni e sono ad ingresso agli spettacoli è gratuito, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it, oppure Biblioteca comunale 057130642 – 0571389850 biblioteca@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

