Tari San Miniato, Forza Italia: "Perché un aumento del costo così alto?"

In merito alla TARI Geofor dal 2019 al 2025 ha aumentato il costo del servizio di oltre il 30%.

Il Coordinamento Comunale Forza Italia San Miniato chiede il motivo di un aumento così consistente e pone ancora una volta in risalto l’inattività del Sindaco Giglioli che, evidentemente, essendo membro del Consiglio di Amministrazione di Geofor, avrebbe potuto attivarsi per il contenimento delle tariffe.

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia, alla luce di questi rincari, ha sollevato forti dubbi e perplessità vista la scarsa qualità del servizio offerto e lo stesso Coordinamento segnala come in un recente comunicato stampa abbia suggerito all’Amministrazione varie e valide soluzioni alternative all’attuale modello di raccolta rifiuti che risulta essere deleterio per il decoro urbano e per l’igiene pubblica; naturalmente l’ottusità dell’azione dell’attuale Amministrazione ha fatto cadere nel vuoto tali proposte.

Forza Italia san Miniato, inoltre, pone sotto osservazione anche la forte evasione presente in materia di TARI, segno evidente di una scarsa incisività dell’azione del soggetto incaricato della riscossione sulla cui opera gli organi comunali competenti dovrebbero vigilare di più.

Forza Italia San Miniato

