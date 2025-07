Terminati i lavori di manutenzione sull'attraversamento dell'Elsa a Certaldo

Sono terminati i lavori relativi all’intervento di manutenzione incidentale sul manufatto di attraversamento dell’argine destro del Fiume Elsa, in corrispondenza dell’immissione del Borro del Vicariato, a Certaldo.

Qui il Consorzio di Bonifica ha provveduto all’ancoraggio tra il paramento esterno lato campagna ed il tombino interno all’argine mediante placcaggio con tessuti in fibra di acciaio galvanizzato e geomalta minerale strutturale al fine di dare maggiore forza a tutto il manufatto di regolazione idraulica.

Nel corso dell’intervento si è provveduto anche a varie sistemazioni fluviali per migliorare la stabilità delle sponde e a predisporre gli accessi necessari per eseguire le presenti e future opere di manutenzione.

“Ogni anno il Consorzio di Bonifica riceve o individua centinaia di segnalazioni o criticità idrauliche, specie a seguito del passaggio delle piene più importanti e dei principali eventi meteo – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Paolo Masetti – Ad ogni registrazione segue un approfondimento, una prima risposta, spesso un sopralluogo e si avvia l’iter procedurale o in proprio o con indicazioni dal Genio Civile della Regione Toscana per risolvere la problematica individuata prima possibile o comunque secondo un ordine di priorità dettato dal grado di rischio idraulico della zona. È questo il caso del lavoro appena terminato a Certaldo sul Fiume Elsa, dove gli organi di regolazione idraulica sono tantissimi, tutti controllati e via via migliorati dal Consorzio di Bonifica grazie alle risorse raccolte ogni anno con il contributo consortile”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno