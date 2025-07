Uno Spettacolo d'Estate approda nel Luglio Empolese: arti figurative e performance nel cuore della città

Nell'ambito del cartellone di Uno Spettacolo d'Estate arrivano i primi appuntamenti del Luglio Empolese del martedì e del giovedì: l'1 e il 3 luglio verranno celebrate le arti figurative, per completare l’offerta ricreativa e culturale del centro storico in occasione dell’apertura serale dei negozi.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Empoli in collaborazione con la direzione artistica a cura di Fabio Magnani e Alessandra Checcucci dell'associazione culturale Onstage, è pronta a inaugurare la programmazione tematica dell’estate empolese, un calendario ricco di iniziative e occasioni di intrattenimento che porterà un'ondata di freschezza nell'arco di una manifestazione storica.

LE DICHIARAZIONI - "Abbiamo voluto riprendere in mano il calendario del Luglio Empolese e dare delle cornici di tema dentro cui inserire spettacoli, intrattenimento, stili diversi - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Stiamo facendo tutto il possibile per sostenere il nostro centro storico, sia per i residenti che per i commercianti, per avere un luogo vivo, attrattivo, partecipato e quindi bello da vedere e da vivere. Anche luglio saprà regalarci tante emozioni".

"Quest'anno l'apertura serale dei negozi diventa l'occasione per portare tanti linguaggi artistici per le vie del centro - commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi -. I martedì e i giovedì del mese di luglio si aprono alle 18 con letture e teatro per le famiglie al Parco Mariambini e continuano in centro con una selezione di giovani realtà che operano nel mondo dell'arte e dello spettacolo".

"Il Luglio Empolese è uno degli eventi di richiamo del nostro centro storico, per l'occasione abbiamo voluto inserire tante iniziative per dar modo a famiglie, giovani e meno giovani di apprezzare il grande rinnovamento di questa manifestazione - commenta l'assessore al Commercio, Adolfo Bellucci -. Usciamo tutti dalle quattro mura di casa e godiamoci la bellezza del nostro centro e il valore dei nostri negozi".

IL PROGRAMMA - Le prime due serate, martedì 1 e giovedì 3 luglio, saranno dedicate alle arti figurative: un tripudio di colori e forme che trasformerà gli spazi urbani in vere e proprie tele d’autore a cielo aperto.

In piazza Farinata degli Uberti, sarà in scena la maestria di due abili graffiti artist, Fabrizio Forma, Daniele Mariti e Federico Pills, del Collettivo Raccattati, che daranno vita a coinvolgenti opere di street art.

La rassegna continuerà in piazzetta delle Stoviglie, dove la pittura dal vivo di Gabriele Innocenti offrirà l'occasione unica di osservare il processo creativo in atto della nascita di un’opera d’arte.

La scultrice Sara Santarsiero darà appuntamento ai visitatori in via del Giglio, 25 con i suoi suggestivi calchi in gesso, che dialogheranno con l'ambiente circostante.

Un’altra tappa imperdibile sarà poi in via Ridolfi, 58, dove gli artisti della Galleria d'Arte Urbana esporranno le loro opere, portando l'arte contemporanea direttamente nelle vie cittadine.

Per i più piccoli, Emilia Menichetti condurrà un divertente laboratorio di disegno, ispirato alle tradizioni di Empoli, stimolando la creatività dei giovani partecipanti e il loro legame con il territorio.

Questa settimana in particolare saranno tre gli appuntamenti dove il Giro d'Empoli sarà protagonista, dato che sabato 5 luglio avrà luogo la Notte Bianca organizzata da Associazione Centro Storico e Confesercenti.

Le successive settimane del Luglio Empolese avranno come temi protagonisti il teatro di strada, la danza e la musica.

