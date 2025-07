Vasto incendio di sterpaglie e uliveta a Signa, spegnimento in corso

Incendio a Signa nel primo pomeriggio di oggi, in via dei Castelletti. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza del vento, hanno coinvolto sterpaglie e uliveta nei pressi del cimitero di San Miniato. Sul posto, dalle 13.20, stanno intervenendo i vigili del fuoco di Firenze-Ovest con il supporto dei distaccamenti di Calenzano, San Casciano in Val di Pesa e di Empoli, con diversi automezzi e il personale Aib della Regione Toscana.

In corso lo spegnimento dell'incendio, gli operatori sono a protezione delle abitazioni che si trovano nelle immediate vicinanze del rogo.

