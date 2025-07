Vicofaro, sgombero forzato degli ultimi rimasti. Don Biancalani: "Sono scioccato"

Nella mattinata di oggi, martedì 1 luglio, è avvenuto lo sgombero forzato degli ultimi migranti rimasti a Vicofaro, parrocchia di Pistoia, erano rimasti solamente sei mentre altri cento sono stati ricollocati nei giorni scorsi. Sono intervenuti diversi reparti della polizia oltre a vigili del fuoco, mezzi di soccorso e carabinieri. Al termine sono stati chiusi gli accessi con pannelli.

Don Massimo Biancalani ha riferito: "Non credevo si arrivasse a tanto. È stata violata una casa di solidarietà, è stato violato un ospedale da campo. Sono scioccato per questa azione di forza, che non riesco a spiegarmi".

Sono stati tolti anche i materassi dall'oratorio attiguo alla canonica e alla chiesa di Santa Maria Maggiore, aree del complesso religioso in cui dormivano fino a pochi giorni fa i migranti accolti dal parroco loro amico. Sugli ultimi sei rimasti, don Massimo Biancalani ribadisce che si tratta di ragazzi che non hanno commesso reati.

