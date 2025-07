Abc, Cosimo Corbinelli nuovo responsabile tecnico delle giovanili

E’ Cosimo Corbinelli il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile dell’Abc Castelfiorentino. Dopo essere tornato la scorsa stagione alla guida dei gruppi Under 17 Gold e Under 19 Gold, il tecnico castellano raccoglie il testimone di Claudio Calvani e Fulvio Cantini andando a ricoprire un ruolo tanto importante quanto delicato. Insieme a lui, la dirigenza sta in questi giorni ultimando l’allestimento della squadra tecnica che accompagnerà la crescita del vivaio castellano.

“Sono molto contento di ricoprire il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile nella società che mi ha visto fare i primi palleggi e i primi tiri a canestro – racconta Cosimo Corbinelli -. Uno tra gli obiettivi che ci siamo posti con la dirigenza è quello di creare uno staff ambizioso, che riesca ad infondere passione e dedizione per questo sport, pronto a confrontarsi e a migliorarsi giorno dopo giorno. Perché soltanto così potremo crescere e far crescere i nostri ragazzi”.

E proprio la crescita del vivaio rappresenta uno dei grandi obiettivi della società, come spiega il direttore sportivo Daniele Lazzeretti:

“Abbiamo deciso di assegnare a Cosimo Corbinelli l’incarico di responsabile del settore giovanile perché crediamo che abbia le capacità e la competenze per farlo crescere. Così come il minibasket, anche il settore giovanile rappresenta la linfa della nostra società e su di esso vogliamo e dobbiamo investire, a partire dalla squadra tecnica. Nella stagione appena conclusa, Cosimo ha portato avanti un lavoro importante con i gruppi Under 17 e Under 19, e adesso sta gettando le basi per organizzare al meglio la prossima. Il suo bagaglio tecnico, insieme a quello della squadra degli allenatori che stiamo allestendo, rappresenterà un fortissimo impulso alla crescita dell’intero settore. Ovviamente, questo è un obiettivo che richiede tempo e lavoro: sappiamo che i risultati non possono essere immediati ma crediamo fortemente in questo progetto e siamo certi che la strada intrapresa sia quella giusta. Un ringraziamento particolare voglio infine spenderlo per Claudio Calvani e Fulvio Cantini, che in questa stagione si sono occupati proprio della gestione tecnica del settore giovanile e che nella prossima andranno a ricoprire ruoli diversi ma ugualmente fondamentali”.

