Entra in casa della ex e la aggredisce, il giorno dopo la minaccia: arrestato

Prima è stato denunciato per maltrattamenti contro familiari, rapina e violazione di domicilio, il giorno dopo è stato arrestato per stalking. È successo vicino a Guardistallo, in provincia di Pisa.

Il 24 giugno un uomo si è introdotto abusivamente nella casa della ex, dove lei stava col figlio minore, avuto da un'altra relazione. L'ha aggredita e poi è fuggito, ma prima si è portato via il cellulare della donna. Sono intervenuti i caeabinieri ed è stata chiesta la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna; è stato attivato il codice rosso, procedimento normativo che consente di velocizzare i procedimenti penali e le forme di tutela nei confronti delle vittime vulnerabili nei casi di violenza di genere.

Il giorno successivo però, l'uomo, non curante dell’iter giudiziario, è tornato alla casa della ex e ha inciso sul portone un disegno volgare come minaccia. La donna, una volta ritornata a casa con il figlio, per timore di subire violenze, è stata costretta a trascorrere la notte dalla sorella. L’uomo è stato così arrestato e si trova ai domiciliari.

