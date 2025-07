Caso di tubercolosi in un asilo nido, esami sui bimbi e sugli operatori

Un caso di tubercolosi polmonare è stato riscontrato in un asilo nido di Grosseto. L'Asl Toscana sud est, che ha avviato un'indagine epidemiologica, ha escluso rischi rilevanti di contagio all'interno della struttura. Per precauzione saranno sottoposti a test di Mantoux e, per i bambini sotto i 5 anni, a una radiografia al torace tutti coloro che sono stati in contatto con il caso. L’Asl chiarisce che un eventuale test positivo non indica necessariamente una malattia in corso, ma consente ulteriori accertamenti. I contatti stretti saranno informati direttamente dal personale sanitario.

