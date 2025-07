Declassamento del Teatro della Pergola, il Ministro Giuli: "Accuse strumentali"

"Mi vedo costretto a ricordare che le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo non subiscono alcuna influenza esterna: esse esprimono le proprie valutazioni tecnico-discrezionali in totale autonomia. Su tale giudizio si sono sedimentate accuse strumentali che rigetto fermamente. Voglio ribadire che il Teatro della Pergola è troppo importante per essere percepito come un teatro locale, ma va salvato da tutte le criticità che ne hanno eroso reputazione, finanziamenti e proiezione internazionale", così commenta il Ministro Alessandro Giuli in merio al caso del declassamento del Teatro della Pergola.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: