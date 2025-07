Delega alle Politiche Europee, Empoli in Azione: "Passo importante per il futuro della nostra città"

Empoli in Azione, per voce del suo Segretario Luca Ferrara, esprime profonda soddisfazione e un sentito ringraziamento al Sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, per aver accolto la proposta avanzata dal nostro partito durante la recente campagna elettorale: l'assegnazione della delega ai Progetti e Politiche Europee.

"Riteniamo questa decisione di rilevante importanza per il futuro della nostra città," dichiara Luca Ferrara. "In un momento storico in cui l'Unione Europea sta affrontando sfide complesse e cruciali, è imprescindibile che anche a livello locale si sviluppi una strategia concreta e proattiva per sostenere la ricerca di fondi e opportunità che l'Europa mette a disposizione." Empoli in Azione è convinta che questa delega sia uno strumento strategico per diversi obiettivi:

• Sostenere il polo produttivo empolese: L'accesso ai fondi europei può rappresentare un volano per le imprese locali, favorendo investimenti in innovazione, sviluppo e competitività.

• Creare opportunità per i giovani: L'Unione Europea offre una vasta gamma di programmi einiziative dedicate ai giovani, dall'istruzione alla formazione professionale, dalla mobilità al supporto all'imprenditorialità. Avere un punto di riferimento specifico a livello comunale permetterà di veicolare al meglio queste opportunità alla nostra gioventù.

• Rafforzare la presenza di Empoli nel contesto europeo: Un impegno concreto nelle politiche europee significa posizionare Empoli come attore attivo e propositivo, capace di intercettare le migliori pratiche e di contribuire al dibattito europeo.

"Rinnoviamo i nostri ringraziamenti al Sindaco Mantellassi e all'intera Giunta per aver dimostrato lungimiranza e apertura alle istanze della cittadinanza," conclude Ferrara. "Empoli in Azione sarà vigile e collaborativa affinché questa assegnazione non sia solo un punto di arrivo, ma la vera partenza di un percorso virtuoso che porti un arricchimento tangibile non solo alla politica europea della nostra città, ma soprattutto alla cittadinanza empolese nel suo complesso." Empoli in Azione è pronta a lavorare al fianco dell'Amministrazione e dell'Assessore Adolfo Bellucci, a cui vanno i nostri auguri e la nostra rinnovata fiducia per la nuova delega, per fare in modo che questa iniziativa si traduca in risultati concreti e benefici diffusi per l'intera comunità.

Luca Ferrara, segretario Empoli in Azione