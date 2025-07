Donna trovata morta in un sentiero nel Fiorentino

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato da un escursionista su una strada sterrata verso il Monte Falterona, a San Godenzo. La zona è montuosa e boscosa. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118, che hanno constatato il decesso. Sono in corso accertamenti per identificarla e chiarire le cause della morte, tra cui l’ipotesi di una caduta.

