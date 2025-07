Doppio blackout in pieno centro a Firenze: tecnici al lavoro per il ripristino

Doppio blackout a Firenze nella zona tra via Giacomini e piazza Savonarola, dove si è verificato un'interruzione della corrente causata dal danneggiamento in due punti di un cavo elettrico sotterraneo, che ha lasciato al buio i condomini della zona.

I tecnici di E-Distribuzione sono intervenuti per individuare il guasto nel cavo interrato e hanno modificato l'assetto del sistema elettrico, installando in superficie un cavo attrezzo che collegherà due cabine in sostituzione della parte di rete danneggiata.

E-Distribuzione sta inoltre posando una power station di grandi dimensioni, un gruppo elettrogeno potente, per garantire l’energia durante i lavori di riparazione.

Per segnalazioni è disponibile il numero verde 803500, attivo 24 ore su 24, oppure si può utilizzare il chatbot “Eddie” sul sito e sull’app di E-Distribuzione. Sul sito è inoltre possibile consultare la mappa aggiornata dei guasti.

Notizie correlate