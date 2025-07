Luglio Cortinovese, modifiche alla viabilità

In occasione del Luglio Cortinovese sono con l'ordinanza numero 279 del 2 luglio 2025 sono state diffuse le seguenti modifiche alla viabilità

VIA DEL PONTE, Loc. CORTENUOVA, nel tratto dal civico 9 al civico 49 (rispettivamente dall’intersezione con VIA SAN CARLO all’intersezione con VIA TINAIA/VIA ARNOVECCHIO):

Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione coatta di tutti i veicoli dalle ore 19:00 alle ore 01:00, del giorno successivo, nei giorni 2, 3, 4, 23 e 24

luglio 2025.

AREA A PARCHEGGIO ANTISTANTE IL CIRCOLO ARCI di CORTENUOVA

Divieto di Transito e Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli dalle

ore 18:00 del giorno 2 luglio 2025 alle ore 01:00 del 5 luglio 2025 e dalle ore 18:00 del 23 luglio 2025 alle ore 01:00 del giorno 25 luglio 2025.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate