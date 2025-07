Ferisce il figlio e si scaglia contro i poliziotti, arrestata 53enne

A Lucca, nella notte del 26 giugno, una donna di 53 anni, di origine sudamericana, è stata arrestata per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale dopo un violento episodio domestico. Intorno alle 4 del mattino, la polizia è intervenuta in un’abitazione di via Alcide De Gasperi in seguito a una segnalazione per lite in famiglia.

All’arrivo degli agenti, l’ingresso era bloccato da due cani di grossa taglia e alla porta si è presentata la donna, sporca di sangue, che ha ammesso una lite col figlio ma ha rifiutato di far entrare i poliziotti. Poco dopo, è comparso il figlio, anche lui insanguinato e con un braccio fasciato: ha raccontato di essere stato colpito dalla madre con schiaffi e una bottiglia, riportando un profondo taglio. Ha anche riferito che episodi simili erano già accaduti e che aveva deciso di lasciare casa, scelta mai accettata dalla donna.

Mentre il ragazzo veniva soccorso dal 118, gli agenti hanno constatato che l’appartamento era completamente a soqquadro. A quel punto, la 53enne ha cercato di liberare i cani per farli aggredire i poliziotti e, non riuscendoci, si è lanciata contro di loro, ferendone due: uno ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni, l’altro in 5. Solo grazie all’intervento di una seconda pattuglia è stato possibile immobilizzarla e arrestarla.