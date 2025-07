Il portale Cultura Toscana diventa internazionale: contenuti disponibili anche in inglese

Allarga i suoi orizzonti a un pubblico internazionale il portale “Cultura Toscana”, il primo ecosistema regionale per la valorizzazione digitale del patrimonio culturale toscano.

Da luglio infatti la maggior parte dei contenuti sono disponibili anche in lingua inglese.

Sarà possibile quindi esplorare i percorsi narrativi, gli approfondimenti e i luoghi del patrimonio culturale toscano anche per i tanti studiosi e semplici appassionati stranieri che in questi mesi hanno visitato il portale.

Le traduzioni sono state curate dagli stessi esperti che si sono occupati dei contenuti in italiano, per mantenere lo stesso livello qualitativo.

Saranno tradotti anche lo spazio dedicato alle novità che dalla home page del portale guida il visitatore agli aggiornamenti più recenti pubblicati su cultura.toscana.it.

Per gli utenti che navigano utilizzando il browser in inglese, il passaggio al sito tradotto sarà automatico; per tutti gli altri per accedere alla versione tradotta basta cliccare sul nome della lingua nel menù e automaticamente il portale passerà in inglese, dai testi alla ricerca.

Anche l’app, scaricabile dai principali store online, sarà disponibile in lingua inglese, permettendo così a turisti e appassionati stranieri di scoprire luoghi e percorsi catalogati sul portale Cultura.toscana.it, accedendo a informazioni con un semplice click.

“Cultura Toscana”, vero e proprio ecosistema digitale per la valorizzazione del patrimonio culturale toscano, è un portale web articolato su 5 grandi tematismi: Gli Etruschi in Toscana, La Via Francigena in Toscana, Il Rinascimento: Ville e giardini medicei, La Scienza, L’Arte contemporanea, e nel portale di ricerca bibliografica Bibliotoscana, e permette la ricerca e la navigazione tra migliaia di documenti, immagini, ricostruzioni 3d e video delle collezioni conservate nelle istituzioni e nei luoghi culturali della Toscana, e pertanto si caratterizza come strumento importante di ausilio per lo studio e l’approfondimento, sia per gli studenti delle scuole di ogni ordine e delle università che per i ricercatori.

Sono in fase di progettazione nuovi portali tematici dedicati al Museo Casa Siviero e alla Casa della fotografia toscana.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa