Muore 57enne in un incidente a Livorno, gravemente ferita la moglie

Un uomo di 57 anni è deceduto in un incidente vicino al porto di Livorno nella serata del 1 luglio. Era alla guida della sua moto quando si è scontrato con un'auto in via Da Vinci. La moglie dell'uomo, passeggera sulle due ruote, è rimasta ferita ed è stata portata in codice rosso in ospedale, non è in pericolo di vita.

Stando a una prima ricostruzione, il conducente dell'auto avrebbe tentato di sorpassare lo scooter, toccando però il bauletto del mezzo a due ruote e facendo perdere il controllo del mezzo. Il 57enne sarebbe morto sul colpo.

I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento il conducente dell'auto è risultato positivo al pre test, è stata ritirata la patente, in attesa dei risultati dei successivi approfondimenti disposti dalla polizia municipale per accertare se fosse sotto effetto di alcol o stupefacenti. Si studiano le immagini di sorveglianza.

