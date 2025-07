La Baccio di Montelupo si fa 'Monthollywood' per la festa di fine anno

Il cortile della scuola Baccio di Montelupo si è trasformato in Hollywood (Monthollywood per la precisione) per una notte: ad accogliere i ragazzi e le ragazze una scenografia degna della Notte degli Oscar con tanto di entrata vip, tappeto rosso, paparazzi e tanti momenti "cinema" nel corso della serata.

Una festa per chiudere un ciclo lungo 11 anni (3 anni di infanzia 5 di primaria e 3 di secondaria) in cui i ragazzi e le ragazze, freschi di esami, si sono salutati e hanno festeggiato a dovere con musica balli e giochi, pronti per nuove esperienze e avventure.

L'organizzatore dell'evento è Genimon, il Comitato dei genitori di Montelupo, che si è avvalso del prezioso contributo di gran parte degli esercenti del territorio grazie ai si è potuto finanziare la festa.

Insieme a Genimon le meravigliose ragazze di Dimensione Zero, un'associazione di energiche e creative ragazze 20enni di Montelupo

Un ringraziamento speciale alla scuola e all'amministrazione (patrocinante dell'evento), che hanno permesso l'utilizzo degli spazi.

La serata è stata animata da GangaRadio

