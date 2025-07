'Luce' la mostra fotografica sui luoghi di spiritualità arriva a San Miniato

Sarà inaugurata sabato 5 luglio alle ore 11 a San Miniato (Pisa) nella chiesa di San Francesco la mostra fotografica “Luce. Luoghi di spiritualità lungo i cammini” proposta dalla fotografa vicentina Loretta Doro. 45 scatti in bianco e nero per raccontare i cammini, i pellegrini, le vie di pellegrinaggio di oggi. Un viaggio iniziato alcuni anni fa sulla Romea Strata in collaborazione con la Fondazione Homo Viator-San Teobaldo e che è continuato poi lungo la Francigena e la Via di Francesco.

"Il mio progetto fotografico – spiega Loretta Doro – intende trasformare i cammini in tappe di riflessione. La spiritualità cercata e sofferta, ritrovata nella solitudine o nei passi dei compagni di viaggio, quasi ci porta oltre la nostra vita quotidiana, alla ricerca, non di un bisogno fisico, ma intimo, del tutto privato. Porta ad oltrepassare porte, ostacoli, varchi, e a scorgere una luce che non si conosceva, ma che alimenta la nostra serenità".

In Toscana “Luce” ha fatto tappa negli scorsi anni a Pistoia, Pescia, Cerreto Guidi, Fucecchio e La Verna e l’associazione nazionale Città dei

Presepi la sta proponendo come itinerario culturale legato al giubileo dando continuità attraverso esposizioni artistiche e pittoriche a un percorso che racconti il tempo che viviamo. E ogni momento espositivo è l’occasione per aggiungere nuovi scatti che diventano a loro volta parte integranti della mostra. Ecco che le foto di luce restituiscono momenti dei luoghi in cui viviamo da una prospettiva nuova.

San Miniato e in particolare la chiesa e il convento di San Francesco sono per tradizione luoghi di incontro e un crocevia per i pellegrini che percorrono i cammini della fede, la via Francigena e la via Romea Strata. Le tappe Altopascio-San Miniato e San Miniato-Gambassi vedono infatti il plesso francescano come punto di arrivo e di partenza e luogo di riposo per il corpo e per lo spirito. Un luogo dove il turismo sostenibile incontra le bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio della città e che costruisce quella “Toscana tutto l’anno” fatta di eventi, di tradizioni e di valore per le aree interne il cui protocollo di collaborazione tra le associazioni e la Regione è stato sottoscritto proprio a San Miniato poco più di un mese fa.

La mostra sarà illustrata dall’autrice e presentata attraverso gli interventi di Simona Rossetti presidente di Città dei Presepi e di Fabrizio Mandorlini; porterà il saluto per l’amministrazione comunale il sindaco di San Miniato Simone Giglioli. Tutti sono invitati a partecipare.

“Luce” è promossa dall’associazione nazionale Città dei Presepi, insieme a Nuovi Orizzonti, Diocesi di San Miniato Ufficio Beni artistici e culturali, Unione Cattolica Artisti Italiani, Fiera del Libro Toscano, con la collaborazione di Federcammini, Romea Strata Fondazione San Teobaldo, Via Francigena Toscana ATVF 2.0, Coordinamento Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno con il patrocinio del Comune di San Miniato. La mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 31 agosto con l’orario quotidiano di apertura della chiesa.

Fonte: Ufficio Stampa

