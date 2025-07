Maltempo nel Fiorentino: alberi caduti e blackout, interventi anche in Fi-Pi-Li

Il maltempo che nel pomeriggio di oggi, martedì 2 luglio, ha colpito la città metropolitana di Firenze sta causando numerosi disagi e ha richiesto diversi interventi da parte dei vigili del fuoco.

Dalla sala operativa fanno sapere che, con il sopraggiungere della perturbazione, in particolare per il forte vento, sono già decine le segnalazioni ricevute per alberi pericolanti o abbattuti dal vento, che in diversi casi hanno invaso la sede stradale, mettendo a rischio la circolazione. Tra le zone più colpite si segnalano Campo di Marte, Impruneta, Campi Bisenzio, San Casciano in Val di Pesa e tratti della superstrada Fi-Pi-Li, dove sono in corso verifiche e rimozioni per garantire la sicurezza.

L’ondata di maltempo ha causato anche interruzioni di energia elettrica in alcune aree della città. A partire dalle ore 15:45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere persone rimaste bloccate in ascensori in diverse zone, tra cui Piazza Brunelleschi, Via San Gallo e Via Mazzini.

La situazione è in continua evoluzione e tutte le squadre disponibili sono impegnate sul territorio per fronteggiare le emergenze causate dal vento e dalle condizioni meteorologiche avverse.

