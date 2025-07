Montespertoli assume e si riorganizza: novità per uffizi e smart working

Un periodo di grandi cambiamenti è quello che si appresta a vivere il Comune di Montespertoli e questo non poteva non riguardare anche la struttura amministrativa dell’ente.

Il Comune di Montespertoli ha infatti pubblicato due concorsi pubblici per esami finalizzati all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro nuove figure altamente qualificate, con l’obiettivo di rafforzare i settori strategici dell’amministrazione.

“In questi anni il turnover del personale negli enti locali è aumentato con trasferimenti tra enti e numerosi passaggi verso uffici regionali. Il meccanismo del diritto alla conservazione del posto per sei mesi e le norme che impediscono di riassumere prima di questi sei mesi fanno si che le amministrazioni locali si trovino per molto tempo senza personale in numero adeguato e questo rende complesso erogare i servizi nella stessa qualità e nello stesso tempo. Adesso come Comune di Montespertoli siamo nella condizione di poter sostituire chi è andato via e lo facciamo con due concorsi ai quali mi auguro ci sia alta partecipazione sia in termini numerici che soprattutto qualitativi” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

Il primo concorso è volto alla copertura di due posti nel profilo di Funzionario Amministrativo presso il Servizio Assetto del Territorio e il Servizio Lavori Pubblici. Possono partecipare candidati in possesso di una laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o titoli equipollenti. Si tratta di due figure che andranno a svolgere attività complesse in ambito amministrativo, contabile e gestionale potenziando le competenze amministrative nei sue servizi, queste due figure si inseriranno presso l’Ufficio Ambiente e presso l’Ufficio Lavori Pubblici.

Il secondo concorso riguarda invece la copertura di due posti nel profilo di Funzionario Tecnico, sempre per i medesimi servizi. In questo caso, è richiesto il possesso di una laurea in Ingegneria civile o ambientale, Architettura, Pianificazione urbanistica o titoli affini. Il profilo è rivolto a professionisti in grado di gestire attività progettuali e tecniche con elevato contenuto specialistico, nell’ambito dell’edilizia pubblica, dell’urbanistica e della manutenzione del patrimonio. Queste due figure andranno nell’organico dell’Ufficio Edilizia e dell’Ufficio Patrimonio che attualmente necessitano di nuovo personale per potenziare i servizi offerti.

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il Portale unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it. Il termine per la presentazione è il 16 luglio 2025 alle ore 23:59.

Altro percorso di cambiamento, oltre le nuove assunzioni, riguarda anche le modalità di svolgimento del lavoro con l’introduzione di strumenti di smart working flessibili per i dipendenti del comune, questo con la convinzione che una migliore organizzare dei tempi della vita lavorativa e familiare possa aiutare ad aumentare la produttività e l’efficienza dei servizi offerti dal nostro Comune.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di utilizzare lo strumento dello smart working insieme agli strumenti di collaborazione digitale come cloud e videoconferenze in modo che si possano raggiungere gli obiettivi di maggiore produttività e maggiore efficienza previsti senza ridurre l'apertura al pubblico e senza rallentare il lavoro. L’attivazione dello smart working sarà facoltativa e il singolo dipendente dovrà fare un apposito accordo con l’Ente.

Ultimo processo di cambiamento è quello che l’Amministrazione Comunale ha iniziato a fare nell’ottica di riorganizzare i propri spazi ed accorpare gli uffici in modo da poter offrire un punto d’accesso unico per i cittadini che troveranno nello stesso luogo tutti I servizi comunali.

L’idea è avere un punto d’accesso aperto tutti i giorni, eventualmente anche in orari diversi dagli attuali, e con nuove modalità di accesso ai servizi aperti al pubblico e agli sportelli.

“La società nella quale viviamo è in profondo e continuo mutamento ed è ora che anche il modo di lavorare e di erogare servizi negli enti locali cambi. Per questo abbiamo deciso di introdurre forme flessibili di smartworking per i nostri dipendenti in modo da favorire l’organizzazione della vita familiare e lavorativa e aumentare la produttività. Anche riorganizzare gli spazi e i modi con i quali eroghiamo i servizi al pubblico è fondamentale e abbiamo iniziato a studiare e valutare le varie soluzioni possibili in uno scenario non facile” conclude il Sindaco.

