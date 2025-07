Multiutility, SI Empoli: "Inizia il percorso per approcciarsi al referendum"

Sono giorni in cui si parla molto di multiutility, anche a Empoli. Il circolo Abdon Mori di Sinistra Italiana Empoli si è espresso con la seguente nota.

Partendo dalla chiara considerazione della contrarietà non alla multiutility in sé ma alla sua quotazione in borsa, la Segreteria del Circolo "Mori-Salvadori" di Sinistra Italiana Empoli si è riunita stasera per iniziare ad elaborare un percorso che consenta al Partito stesso di approcciarsi al tema del referendum comunale nella maniera adeguata, consci dell’importanza del tema. Il Circolo agirà all’interno di dinamiche politiche che prevedono i livelli provinciali e regionali. Inizierà poi una fase di ascolto dei soggetti direttamente o indirettamente interessati per contribuire al dibattito pubblico e per definire le azioni concrete per raggiungere l’obiettivo, esplicitato in campagna elettorale e in consiglio comunale dai nostri rappresentanti, di arrivare ad avere una multiutility non quotata in borsa.