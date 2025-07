Muoiono in incidente dopo laurea della figlia, il cordoglio di Unifi

Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia per Adriana Cosmai, giovane laureata in Scienze giuridiche della sicurezza presso l’Università di Firenze diventata maresciallo dei carabinieri. I suoi genitori, Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì 27 giugno sull’autostrada A1, mentre la famiglia faceva ritorno a Bisceglie, loro città di origine, dopo la cerimonia di laurea tenutasi in mattinata presso la Scuola Marescialli del capoluogo toscano.

Adriana si trovava in auto con i genitori al momento dello schianto, ma non ha riportato conseguenze gravi.

Profondo il cordoglio espresso dall’Ateneo fiorentino: “Quella che avrebbe dovuto essere una giornata indimenticabile, segnata dall'orgoglio e dalla felicità per un traguardo tanto atteso – ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci – si è trasformata in un dolore immenso, che tocca nel profondo tutta la nostra comunità accademica”.

“Ci stringiamo ad Adriana, alla sorella Gabriella e a tutti i familiari con la nostra più sincera vicinanza e solidarietà”, si legge nella nota ufficiale dell’università.

