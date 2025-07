Notte Rosa a Castelfiorentino, anche bambini e bambine potranno fare il mercatino

Alzi la mano chi da bambino ha sperimentato almeno per una volta la gioia di allestire un piccolo “banco” dove poter tentare di vendere giornalini, figurine o giocattoli che ormai non gli servivano più, assaporando l’emozione del primo “guadagno”, anche di pochi spiccioli. Ebbene, questa opportunità sarà offerta direttamente dai commercianti del Centro Commerciale “Tre Piazze” di Castelfiorentino, che mercoledì 9 luglio metteranno a disposizione degli aspiranti “venditori baby” dei banchini dove poter esporre e vendere figurine e giocattoli usati, articoli da collezione, libri.

E’ questa una delle novità della “Notte rosa castellana”, che a partire dalle ore 18.00 di mercoledì 9 luglio si svolgerà nelle vie del centro cittadino tra aperitivi, food e intrattenimento musicale, con il centro culturale Cambio e i negozi aperti, in concomitanza con la prima settimana dei “saldi” di fine stagione. Una serata promossa dal CCN “Tre Piazze” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, l’Ente Cambiano e la Fondazione Cambiano, che vedrà un allestimento a tema delle vetrine dei negozi (rigorosamente in “rosa”), allietata da musica dal vivo. I gruppi musicali saranno presenti nelle vie e piazze del centro: da Piazza Cavour a Piazza Gramsci, da via Volontari del Sangue a via Testaferrata. In contemporanea, i bambini potranno appunto sperimentare il “Garage sale” per scambiare o vendere giocattoli e altri articoli usati (per prenotare il “banchino” si invita a contattare “Tato e Tata”, “Calzoleria Marzuoli”, “Retrò abbigliamento bijoux” oppure “The OZ baby kids”).

In tale occasione il Centro Culturale “Cambio” aprirà in via straordinaria dalle 20.00 alle 23.00, consentendo ai visitatori di poter ammirare, oltre alla mostra permanente (arricchita di recente dalla “sala delle ceramiche” e dalla sala “Lelo Fratini”) l’esposizione temporanea su “Astrattismo. Un viaggio nel tempo” che racconta – attraverso oltre 60 opere tra dipinti, ceramiche e materiali polimaterici – l’evoluzione dell’arte astratta in Italia dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta.

“La Notte Rosa Castellana – osserva il Vicesindaco con delega al Commercio, Fabio Tinti - è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Castelfiorentino: una serata che colora il nostro centro commerciale naturale di iniziative, spettacoli, musica e intrattenimento per tutte le età. Un’occasione per vivere insieme la città, valorizzando al tempo stesso le attività del nostro tessuto commerciale. Un ringraziamento speciale va all’Associazione CCN Tre Piazze per l’organizzazione e la passione che ogni anno mette negli eventi come questo, a Ente Cambiano, Fondazione Cambiano e al Centro Culturale Cambio per il prezioso contributo e la partecipazione. E naturalmente un grazie di cuore a tutti i commercianti che, con entusiasmo e creatività, rendono possibile questa serata di festa, condivisione e comunità.”

“Il Garage Sale – osserva l’Assessora alla Scuola, Marta Longaresi – ci riporta anche un po’ agli anni belli della nostra infanzia. Del resto, chi non ha fatto il mercatino con gli amici e le amiche quando eravamo piccoli? Scambiare, riusare, condividere e stare insieme! Per questo vi aspettiamo mercoledì per le vie del centro insieme a tanti bambini e bambine, che potranno scambiare o vendere giochi o figurine!!!! Un'iniziativa spettacolare dei nostri commercianti e non ce la possiamo perdere!”

La “Notte rosa castellana” sarà ripetuta mercoledì 30 luglio con una nuova serata all’insegna dell’intrattenimento musicale e dello “sbaracco in valigia”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

