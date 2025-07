Auto sbanda e colpisce operaio al lavoro a Certaldo: interviene l'elisoccorso

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 2 luglio, a Certaldo in via Toscana. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per un lavoratore, colpito in pieno da un'auto.

Si tratta di un operaio, al lavoro sui pali dell'illuminazione pubblica a Certaldo. Poco prima delle 11 un'auto è uscita fuori strada, probabilmente a causa di un malore della persona alla guida. Il mezzo ha colpito l'uomo che stava lavorando in via Toscana. Con lui un altro operaio, rimasto illeso.

Sul posto sono arrivati la polizia municipale oltre ai vigili del fuoco di Castelfiorentino per la messa in sicurezza dell'auto, che nello scontro si è ribaltata. Presenti anche le ambulanze della Misericordia di Certaldo, della Misericordia di Castelfiorentino e della Croce Rossa di Certaldo, oltre all'automedica.

Per il ferito è stato necessario l'arrivo di Pegaso che lo ha portato a Careggi. La persona alla guida dell'auto, sotto shock, è finita in codice verde al San Giuseppe di Empoli.

Notizie correlate